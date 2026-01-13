Lula conversa com premiê de Portugal sobre Venezuela e acordo Mercosul-União Europeia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na manhã desta terça-feira (13), um telefonema do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Durante a conversa, os dois líderes trataram do avanço do Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia, cuja assinatura está prevista para o próximo dia 17 de janeiro.

Defesa do multilateralismo e do livre comércio

Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Montenegro manifestaram satisfação com a aprovação do acordo pelas instituições europeias. Conforme o comunicado, o primeiro-ministro português “cumprimentou o presidente Lula por seu empenho em prol da conclusão do Acordo”, reconhecendo o papel do Brasil nas negociações.

Ambos avaliaram que a decisão dos dois blocos representa “um gesto muito importante de defesa do multilateralismo e do livre comércio, com grande dimensão política e estratégica neste momento histórico”, reforçando a relevância do pacto no cenário internacional.

Implementação do acordo

Durante o telefonema, os líderes também concordaram sobre a necessidade de atuar de forma coordenada para que o acordo produza efeitos concretos. De acordo com a nota, eles afirmaram a importância de trabalhar “conjuntamente, de forma rápida e eficiente, para a implementação do Acordo a fim de que as populações possam ver resultados concretos da parceria firmada”.

Venezuela e estabilidade na América do Sul

Além dos temas econômicos e comerciais, Lula e o primeiro-ministro Luís Montenegro trocaram impressões sobre a situação na Venezuela. Ambos coincidiram que é fundamental evitar um cenário de instabilidade na América do Sul, ressaltando a importância da estabilidade regional para o desenvolvimento e a cooperação entre os países do continente.