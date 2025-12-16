Lula destaca avanços econômicos e agenda social para 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou, em discurso realizado nesta terça-feira (16), os indicadores econômicos alcançados pelo país e afirmou que o governo começa a colher resultados após um período de reconstrução do Estado. A fala ocorreu durante a 10ª reunião do conselho de participação social (CPS), no salão oeste do palácio do planalto, em Brasília (DF), com a presença do ministro da secretaria-geral da presidência, Guilherme Boulos, e representantes da sociedade civil.

Indicadores econômicos e políticas sociais

Ao iniciar o balanço do governo, Lula ressaltou dados econômicos que, segundo ele, demonstram a recuperação do país. “É a menor inflação acumulada em quatro anos da história do Brasil”, afirmou. O presidente também destacou a retomada da política de valorização do salário mínimo após um longo período sem ganhos reais. “Depois de sete anos sem reajuste do salário mínimo, e sem nenhum percentual de aumento real, nós já estamos há três anos devolvendo o aumento real para o salário mínimo do povo brasileiro.”

Lula relacionou os indicadores econômicos às políticas de distribuição de renda e combate à fome. “É o que está acontecendo nesse país, que permitiu que a gente tirasse 33 milhões de pessoas da fome em apenas dois anos e meio”, declarou. Entre as medidas citadas, mencionou programas voltados à redução do custo de vida das famílias mais pobres. “Nós fizemos o programa gás do povo, que vai ter gás de graça para quase 16 milhões de famílias nesse país” e “nós fizemos a redução da energia elétrica para as pessoas mais pobres.”