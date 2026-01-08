Lula discute crise na Venezuela e comércio em conversa com premiê do Canadá

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (OT) manteve, na tarde desta quinta-feira (8), uma conversa telefônica com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. O diálogo entre os dois líderes abordou temas centrais da agenda internacional, com destaque para a situação na Venezuela e seus reflexos para a região.

De acordo com o Palácio do Planalto, os chefes de governo trocaram impressões sobre o cenário venezuelano e concordaram quanto à necessidade de respeito ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas, rejeitando qualquer forma de uso da força sem respaldo legal.

Venezuela e compromisso com a paz regional

Durante a conversa, Lula ressaltou que o futuro da Venezuela deve ser definido de maneira soberana por seu próprio povo. Os dois líderes também reafirmaram a importância de preservar a América do Sul como uma zona de paz, baseada no diálogo e na cooperação entre os países da região.

Governança global e reformas institucionais

Outro ponto tratado no telefonema foi a necessidade de reformas nas instituições responsáveis pela governança global. Brasil e Canadá compartilharam a avaliação de que o atual sistema internacional precisa ser atualizado para refletir melhor os desafios contemporâneos e a diversidade dos países.

Relações bilaterais e comércio Mercosul-Canadá

No campo bilateral, o primeiro-ministro Mark Carney aceitou o convite de Lula para realizar uma visita oficial ao Brasil em abril. A expectativa é de que o encontro presencial permita aprofundar as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países.

Os dois líderes manifestaram ainda forte interesse em acelerar as negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá, iniciativa vista como estratégica para ampliar o intercâmbio econômico e fortalecer a integração entre as economias do continente.