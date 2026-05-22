Lula diz que Lava Jato foi “a grande mentira do século 21” no Brasil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à Operação Lava Jato e afirmou que o episódio representou “a grande mentira do século XXI” no Brasil. A declaração foi dada durante entrevista à edição especial do programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, nesta sexta-feira (22).

Ao comentar a relação entre política, opinião pública e meios de comunicação, Lula afirmou que a Lava Jato produziu danos profundos ao país, atingiu empresas brasileiras, destruiu empregos e ajudou a alimentar a rejeição de parte da população à atividade política.

“Eu não vou entrar no meu caso, mas a Lava Jato foi a grande mentira do século XXI neste país. E os meios de comunicação fomentaram dois monstros, chamado [Sérgio] Moro e chamado Deltan [Dallagnol], e que depois não provaram nada”, afirmou o presidente.

Lula disse que a operação teve como consequência a quebra de empresas e a desorganização de setores produtivos. Para ele, quando há corrupção em uma companhia, o caminho deveria ser punir os responsáveis sem destruir a estrutura empresarial e os empregos vinculados a ela.

“Quebraram muitas empresas, porque quando uma empresa pratica o ato de corrupção, você perde o nome da empresa e deixa a empresa gerando emprego. Mas aqui o objetivo era quebrar as empresas. A serviço de quem?”, questionou.

O presidente também associou a Lava Jato à perda de milhões de postos de trabalho no país. “Quatro milhões de empregos foram desmontados com todo aquele episódio da Lava Jato. A serviço de quem?”, disse.

Lula cobra pedido de desculpas da mídia

Na entrevista, Lula voltou suas críticas também aos meios de comunicação. Segundo ele, a imprensa teve papel decisivo na construção da narrativa em torno da operação e ainda não fez uma autocrítica pública sobre os efeitos causados pelo processo.

“Então eu não vi ninguém pedir desculpa. Ninguém pede desculpa nesse país”, afirmou.

O presidente comparou a demora da mídia em reconhecer erros relacionados à Lava Jato à postura adotada em relação ao regime militar. “Os meios de comunicação poderiam demorar 50 anos para reconhecer, pedir desculpa no regime militar. E agora eles vão demorar mais 50 para pedir desculpa no que fizeram com o monstro da Lava Jato”, declarou.

Lula classificou a operação como uma construção baseada em interesses políticos. “A mentira deslavada que foi montada de gente que tinha desejo de assumir o poder nesse país”, disse.

Para o presidente, o impacto da Lava Jato ultrapassou o campo judicial e contribuiu para deteriorar a percepção da sociedade sobre a política. Ele afirmou que parte da população passou a enxergar a atividade política a partir de um ambiente de denúncias, acusações e descrédito.

“O povo não gosta de política. O povo é educado para gostar. E a responsabilidade é dos políticos”, afirmou.

Política depende da conduta dos políticos, diz Lula

Lula disse que a recuperação da confiança na política depende da postura dos próprios representantes públicos. Segundo ele, a sociedade pode voltar a valorizar a política quando perceber compromisso com a verdade, com a dignidade e com o interesse coletivo.

“A política vai depender dos políticos. Então, se os políticos forem dignos, fizerem as coisas corretas, passarem as coisas corretas para a sociedade e trabalharem em benefício da sociedade, ela pode gostar de política”, afirmou.