Lula diz que reunião com Trump ainda não tem data definida

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (23) que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não tem data definida. Segundo a CNN Brasil, Lula disse que o encontro pode ocorrer em 16 de março ou em uma data próxima, mas a confirmação oficial ainda não foi feita. Ao ser questionado sobre os temas que pretende tratar com o líder estadunidense, o presidente evitou antecipar detalhes da agenda.

Encontro ainda sem confirmação oficial

Lula afirmou que prefere não divulgar previamente os pontos centrais da conversa. “Se a gente ficar falando com muita antecedência o que vai acontecer na reunião, não precisa ter a reunião”, disse.

Ele explicou que há diferentes eixos de interesse a serem discutidos. “Tenho uma pauta com o presidente Trump que é uma pauta de interesse do Brasil, tem uma outra que é de interesse do multilateralismo, tem uma outra que é de interesse da democracia e isso eu vou conversar com ele”, declarou.

O presidente ressaltou que o chefe da Casa Branca também terá seus próprios temas a apresentar ao Brasil. A reunião, segundo Lula, deve envolver assuntos estratégicos tanto no campo bilateral quanto no cenário internacional.

Combate ao crime organizado em destaque

Entre os principais pontos que pretende abordar, Lula destacou o enfrentamento ao crime organizado e ao narcotráfico. Ele afirmou que está preparando um debate estruturado sobre o tema.

“[Trump] sabe que quando eu for aos Estados Unidos, vou levar junto comigo a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça e vou mostrar para ele que se ele quiser de verdade combater o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, o Brasil será parceiro de primeira hora, porque nós temos expertise nisso com a nossa Polícia Federal”, afirmou.

Ao concluir, o presidente declarou que Trump tem conhecimento da disposição do governo brasileiro em agir com firmeza contra organizações criminosas. Segundo Lula, a meta é “colocar os magnatas da corrupção e do narcotráfico na cadeia” e realizar “qualquer sacrifício” necessário para atingir esse objetivo.