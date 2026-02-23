Governo brasileiro avalia que cresce a importância do encontro Lula-Trump após novas decisões dos Estados Unidos

247 - O governo brasileiro passou a tratar como cada vez mais estratégica a reunião prevista entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante das incertezas no cenário comercial bilateral. O encontro, previsto para março na Casa Branca, é visto como peça central para estabilizar a relação entre os dois países.

A avaliação foi publicada pela CNN Brasil, que aponta a expectativa de integrantes do governo em relação à consolidação da agenda entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. Segundo a reportagem, auxiliares defendem que o presidente brasileiro adote cautela e evite atritos públicos com Trump até que a reunião esteja confirmada, mantendo um tom semelhante ao que utilizou em declaração durante viagem à Índia, quando sinalizou disposição para diálogo direto.

A possível reunião ocorre após a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o “tarifaço” anunciado por Trump, decisão que alterou o ambiente das negociações comerciais. Apesar do alívio inicial para alguns setores da economia brasileira, o governo avalia que o quadro ainda inspira atenção.

Diversos segmentos produtivos foram beneficiados de imediato com a mudança, especialmente porque a nova tarifa global de 15% anunciada por Trump criou uma condição de maior paridade competitiva em determinados mercados. Ainda assim, auxiliares do Planalto alertam para o risco de novas tarifas serem anunciadas nas próximas semanas.

Há preocupação especial com áreas em que as exportações brasileiras têm peso mais significativo do que as norte-americanas, como o setor de máquinas e equipamentos. A avaliação interna é de que esses segmentos podem ser mais vulneráveis caso Washington avance com medidas adicionais.

No campo político, o desfecho das negociações é considerado relevante para o debate interno sobre soberania nacional, tema que ganhou destaque no embate com o bolsonarismo. A condução do diálogo com os Estados Unidos é vista como estratégica nesse contexto.

De acordo com a reportagem, Lula manifesta interesse em uma reunião na Casa Branca desde o início das tratativas tarifárias. O presidente brasileiro considera o encontro na sede oficial do governo norte-americano um gesto de reconhecimento da relevância do Brasil na relação bilateral.

Antes da possível agenda em Washington, Lula e Trump tiveram um primeiro contato presencial durante viagem oficial à Malásia, em outubro, quando começaram as negociações para reduzir tensões comerciais. Embora preferisse um encontro direto nos Estados Unidos, Lula avaliou como positiva a abertura do diálogo em território considerado neutro, etapa que agora pode evoluir para uma reunião formal na Casa Branca.