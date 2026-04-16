Lula embarca rumo à Europa: "consolidar parcerias, atrair investimentos e discutir temas globais urgentes"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta quinta-feira (16) para uma viagem oficial à Europa com o objetivo de "consolidar parcerias, atrair investimentos e discutir temas globais urgentes". A agenda inclui compromissos na Espanha, Alemanha e Portugal, além de encontros com líderes políticos e empresários.

De acordo com publicação do próprio presidente em suas redes sociais, a missão internacional busca fortalecer relações estratégicas com países europeus, considerados parceiros importantes do Brasil, especialmente às vésperas da entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia, prevista para 1º de maio.

Reuniões políticas e agenda internacional

Na Espanha, Lula participará de uma reunião de trabalho com o presidente do governo, Pedro Sánchez, e integrará o Fórum em Defesa da Democracia ao lado de outros chefes de Estado e de governo.

Já na Alemanha, o presidente brasileiro terá encontro com o chanceler federal Friedrich Merz para firmar novas parcerias. Lula também participará da Feira de Hannover, considerada o maior evento de tecnologia e inovação industrial do mundo, no qual o Brasil será o país convidado especial neste ano.

A agenda prevê ainda reuniões com empresários brasileiros e europeus tanto na Espanha quanto na Alemanha. O objetivo é ampliar mercados, fortalecer relações comerciais e estimular novos investimentos no Brasil.

Em Portugal, Lula se reunirá com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o novo presidente, António José Seguro, dando continuidade ao diálogo político e econômico entre os países.

Viagem ocorre antes de acordo Mercosul-UE

A viagem é considerada estratégica por ocorrer poucos dias antes da implementação do acordo entre Mercosul e União Europeia, que deve ampliar o comércio e a cooperação entre os blocos.

Antes de embarcar, Lula também desejou “um ótimo trabalho ao companheiro Geraldo Alckmin, que assume a presidência até o nosso retorno”, conforme destacou na publicação.