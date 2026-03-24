Lula entrega 2,2 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida em quatro estados

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta terça-feira (24) da entrega simultânea de 2.215 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em ação que alcança quatro estados brasileiros e deve beneficiar mais de 8,8 mil famílias. A cerimônia principal ocorre no Palácio do Planalto, em Brasília, com eventos paralelos realizados em Santarém (PA), Dias d’Ávila (BA), Rio Largo (AL) e São Brás (AL).

A iniciativa integra a política habitacional do governo federal voltada à redução do déficit de moradia no país. O ministro das Cidades, Jader Filho, participa presencialmente da entrega em Santarém, município que concentra o maior número de unidades entregues nesta etapa.

No Pará, o Residencial Moaçara reúne dois empreendimentos que somam 1.408 apartamentos distribuídos em blocos com térreo e três pavimentos. O investimento total chega a R$ 116,3 milhões, oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), gerido pela Caixa Econômica Federal. O conjunto habitacional já conta com infraestrutura completa, incluindo redes internas concluídas e emissão do Habite-se. A área também dispõe de serviços essenciais nas proximidades, como creche, escola, posto de saúde e unidade de segurança.

Na Bahia, o Residencial Vila Concórdia 1, em Dias d’Ávila, recebeu aporte de R$ 21,83 milhões, também via FAR. O empreendimento é composto por 148 apartamentos com área privativa de pouco mais de 46 metros quadrados e deve atender cerca de 592 moradores.

Em Alagoas, duas cidades recebem unidades habitacionais. Em Rio Largo, o Residencial Senador Benedito de Lira conta com 609 casas em loteamento, com investimento total de R$ 64,5 milhões. As residências possuem área de 40,54 metros quadrados e o projeto inclui infraestrutura completa, como redes de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação, além de equipamentos comunitários como quadra esportiva e playground. Serviços públicos, como creche, também estão disponíveis nas proximidades.

Já no município de São Brás, o Conjunto Nivaldo Ferreira de Albuquerque contempla 50 moradias construídas com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), totalizando R$ 3,75 milhões em investimentos. O projeto, executado na modalidade rural, foi concluído antes do prazo previsto e busca atender às necessidades produtivas da região, com localização estratégica próxima ao Rio São Francisco e a uma lagoa.

O impacto social do empreendimento em São Brás inclui a entrega gratuita de moradias para 42 famílias, enquanto outras oito contribuíram com uma taxa simbólica equivalente a 1% do valor do imóvel. A maioria dos beneficiários é composta por mulheres, que representam entre 90% e 92% dos contemplados. O conjunto ainda passa pela etapa final de implementação do sistema de esgoto, conforme padrões técnicos da EMBRAPA.