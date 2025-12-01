Lula envia projeto de gestão de pessoas do Executivo ao Congresso Nacional

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou nesta segunda-feira um projeto de lei que reestrutura cargos do Executivo Federal, além de assinar uma medida provisória que reajusta a remuneração de forças de segurança pública do Distrito Federal e dos Ex-Territórios.

Segundo o presidente, que anunciou as duas medidas em uma publicação no X, o Projeto de Lei de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal reestrutura e valoriza cargos da Cultura, organiza uma carreira de suporte administrativo do Executivo Federal e cria 8.600 cargos efetivos para universidades federais, além de formalizar propostas de acordos negociados ao longo de 2025, entre outros pontos.

Para Lula, as propostas configuram "medidas que valorizam servidores, fortalecem a eficiência do Estado e melhoram a qualidade dos serviços prestados à população".

As propostas são enviadas em um momento de atrito entre o Executivo e o Congresso.