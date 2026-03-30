Lula exalta feitos na educação e critica a Globo: 'não vai fazer um PowerPoint sobre o que fizemos'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (30) da inauguração simultânea de 107 obras educacionais em todo o país, com investimento de R$ 413,49 milhões provenientes do Novo PAC e do Ministério da Educação (MEC). Durante o evento, Lula destacou os avanços do setor, criticou a cobertura da imprensa sobre as ações do governo e defendeu maior engajamento da sociedade na divulgação das políticas públicas.

A cerimônia contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e marcou também o anúncio de que o Brasil atingiu a marca de 99 mil escolas com conectividade adequada. Em seu discurso, Lula fez um apelo para que os resultados alcançados na área sejam amplamente difundidos e criticou o que chamou de desinteresse dos grandes veículos de comunicação.

“O país iria ficar analfabeto se vocês tirassem tudo que nós fizemos”, afirmou o presidente, ao destacar o conjunto de políticas educacionais implementadas desde seus primeiros mandatos. Em seguida, criticou diretamente emissoras de televisão: “A Globo, o SBT, a Bandeirantes, a Record, não vão fazer um PowerPoint mostrando isso aqui. Seria maravilhoso se fizesse, mas não vão fazer”.

Lula também apontou que a desinformação tem ganhado espaço no ambiente digital. “Hoje o fuxico tem mais interesse do que a verdade. Tem mais gente destruindo o que foi falado aqui do que construindo”, declarou. Segundo ele, é necessário que os próprios participantes do evento e a sociedade atuem como multiplicadores das informações. “Se nós não tivermos capacidade de sair daqui com as informações e fazer o debate que a sociedade precisa, a gente pode permitir que os mentirosos induzam a sociedade a uma mentira”.

Ao abordar os avanços históricos na educação, o presidente citou programas como o ProUni e o Fies, classificando-os como transformadores. “O ProUni foi a grande revolução na educação desse país, porque provou que era possível colocar pessoas pobres para disputar uma universidade com qualquer outra pessoa”, afirmou.

Lula também comparou os resultados de seus governos com períodos anteriores e recentes. “Nós temos que comparar com o Brasil antes de 2003 e com o governo que nós substituímos. Esse é o balizador para entender o que foi feito”, disse.

Durante o discurso, o presidente reforçou que os avanços na educação são contínuos e que ainda há desafios. “Sempre haverá o que falta, porque o desejo do aprendizado é infinito”, declarou. Ainda assim, defendeu que os investimentos atuais representam uma mudança estrutural. “É muita coisa o que foi feito nesse país. Nenhum de vocês tinha noção de que a gente teria capacidade de fazer tudo isso”.

O presidente também enfatizou a importância da alfabetização na idade correta e do papel dos professores no processo de aprendizagem. “Se você fala três vezes e o aluno não entende, quem tem que mudar é quem está ensinando”, afirmou, defendendo métodos pedagógicos mais eficazes.

Outro ponto destacado foi a ampliação da rede federal de ensino. Lula afirmou que o governo pretende expandir ainda mais os institutos federais e universalizar a conectividade nas escolas. “Nós queremos chegar a 100% de escolas conectadas, e ampliar os institutos federais. Se pedir, vai ter, porque educação é investimento”, disse.