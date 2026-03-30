Lula anuncia Leonardo Barchini como novo ministro da Educação

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que Leonardo Barchini será o novo ministro da Educação, substituindo Camilo Santana, que deixará o cargo para participar da campanha eleitoral deste ano. A mudança no comando do MEC foi comunicada nesta segunda-feira (30) durante um evento em Brasília voltado à área educacional. Durante o anúncio, Lula apresentou Barchini ao público e destacou sua confiança no atual secretário-executivo da pasta, que ocupa o posto de número dois do ministério. As informações são do G1.

Lula confirma mudança no comando do MEC

Ao oficializar a indicação, o presidente ressaltou a proximidade de Barchini com a atual gestão e com o próprio Camilo Santana. “Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação”, declarou Lula ao se dirigir ao futuro titular da pasta. A nomeação deve ocorrer nos próximos dias, consolidando a transição interna no ministério sem alterações bruscas na equipe técnica.

Saída de Camilo Santana para campanha eleitoral

Segundo Lula, a saída de Camilo Santana está relacionada ao calendário eleitoral de 2026. O presidente afirmou não saber se o atual ministro disputará algum cargo nas eleições de outubro. Ex-governador do Ceará, Camilo foi eleito senador em 2022, mas se licenciou do mandato para assumir o Ministério da Educação no início do atual governo.

Quem é Leonardo Barchini

Leonardo Barchini atualmente ocupa o cargo de secretário-executivo do MEC, sendo o principal auxiliar da gestão de Camilo Santana. Com a nomeação, ele assume oficialmente a condução da política educacional do governo federal, mantendo a continuidade administrativa da pasta.