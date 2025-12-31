Lula exalta recordes do terceiro mandato em mensagem de fim de ano

247 - Em mensagem de fim de ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quarta-feira (31) uma postagem na rede social X para destacar algumas conquistas da sua gestão. No post, Lula defendeu a importância da justiça, da democracia e de um Brasil soberano, além de prometer mais ações para o ano de 2026.

Confira a íntegra da mensagem:

Estamos terminando 2025 com ótimas notícias nessa última semana, batendo recordes em cima de recordes:

Menor taxa de desemprego da história (5,2%)

Maior número de pessoas ocupadas (103 milhões)

Maior número de pessoas com carteira assinada (39,4 milhões)

Maior rendimento médio real do trabalhador (R$ 3.574)

Vamos alcançar a menor inflação acumulada em quatro anos desde o Plano Real

Maior alta acumulada das ações na bolsa de valores (34%) e maior valorização do Real diante do dólar desde 2016 (11,1%)

Maior número de turistas estrangeiros (9 milhões)

Maior investimento direto líquido no país desde 2012 (US$ 84,2 bilhões no acumulado de janeiro a novembro)

Em 2026, seguiremos comprometidos com um Brasil justo, democrático e soberano. E vamos entregar muito mais.

Um abraço carinhoso e um feliz Ano Novo meu e da Janja para todas as famílias brasileiras.