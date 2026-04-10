Lula defende mais investimentos em educação: "Custa mais não fazer do que fazer”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (10) da inauguração da unidade Tamanduatehy do campus Santo André da Universidade Federal do ABC (UFABC), reforçando a importância dos investimentos em educação para o crescimento do país e a ampliação do acesso ao ensino superior público.

Em seu discurso, Lula destacou o significado histórico da universidade para a região e para o país. “Isso aqui é daquelas coisas que a gente sonha, que a gente imagina que é possível fazer, e a gente conseguiu fazer a tão sonhada Universidade Federal do ABC”, afirmou.

Ao abordar a trajetória da educação superior no Brasil, Lula comparou o ritmo de criação de universidades no país com outros contextos históricos. “Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. E em 1532, 40 anos depois, já tinha a primeira universidade. No Brasil, Cabral chegou em 1500 e só fomos ter a primeira universidade em 1920”, declarou.

Segundo ele, esse atraso reflete uma visão restritiva do acesso ao ensino. “A elite política da época não via nenhum interesse em que o povo trabalhador estudasse. Universidade era coisa para rico”, afirmou.

O presidente também destacou políticas públicas voltadas à ampliação do acesso à educação, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. “Na primeira inscrição, em 2005, se inscreveram 10 milhões de crianças. Depois foram 14 milhões, depois 19 milhões. Acho que não tem nenhum país do mundo com mais gente participando”, disse.

Para Lula, o investimento em educação é determinante para o desenvolvimento econômico e social. “Não existe modelo de país desenvolvido no mundo sem investimento em educação. É a partir da educação que o país cresce, melhora a qualidade do trabalho e aumenta a renda das pessoas”, afirmou.

Ele também mencionou o programa Pé-de-Meia, voltado à permanência de estudantes no ensino médio. “Hoje atendemos 4 milhões por ano. O jovem recebe R$ 200 por mês e, ao final do ciclo, pode ter até R$ 9 mil guardados”, explicou.

Ao encerrar, o presidente reiterou a centralidade da educação nas políticas públicas. “Investir em educação é uma coisa muito sagrada. Custa mais não fazer do que fazer”, declarou.

Detalhes da nova unidade da UFABC

A unidade Tamanduatehy da UFABC possui mais de 21 mil metros quadrados de área construída e recebeu investimento total de R$ 155,7 milhões, incluindo cerca de R$ 35,8 milhões provenientes do Novo PAC.

Durante a cerimônia, também foram assinadas ordens de serviço para a aquisição de equipamentos laboratoriais, no valor de R$ 8 milhões, e para a construção de uma passarela que interligará o campus sede ao novo espaço, com investimento de R$ 15,3 milhões.

A nova estrutura permitirá a reorganização de espaços no campus principal, possibilitando a abertura de 402 vagas em cursos como licenciatura em ciências naturais e exatas, bacharelados em ciência de dados e biotecnologia, além de pedagogia.