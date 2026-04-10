Genoino: Lula adotou um distanciamento necessário de Moraes, mas eu não usaria a palavra companheiro

247 - O ex-presidente nacional do PT, José Genoino, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou um “distanciamento necessário” em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A avaliação foi feita durante entrevista ao programa Bom Dia 247, ao comentar o atual momento político e os desdobramentos da relação entre o Executivo e o Judiciário.

Em entrevista ao Bom Dia 247, da TV 247, Genoino analisou declarações recentes de Lula e destacou que a postura do presidente reflete uma tentativa de reposicionamento diante das tensões envolvendo o STF.

Segundo o ex-dirigente petista, o movimento de Lula não representa ruptura, mas sim uma estratégia para preservar sua posição institucional em meio a um cenário de pressões políticas. Ele avalia que o presidente busca evitar que eventuais desgastes direcionados ao Supremo sejam automaticamente associados ao governo federal.

Genoino ressaltou que Lula tem histórico de diálogo com diferentes setores, mas precisa ajustar sua atuação conforme as circunstâncias. Para ele, o distanciamento em relação a Moraes ocorre dentro dessa lógica de adaptação ao ambiente político atual.

Ao comentar a forma como a relação entre Lula e o ministro do STF vem sendo interpretada, Genoino fez uma ressalva direta: “Eu não usaria a palavra companheiro”. A declaração indica que, embora haja interlocução institucional, não se trata de uma relação de alinhamento político orgânico.

O debate ocorre após manifestações públicas de Lula sobre Moraes, nas quais o presidente reconheceu a trajetória do ministro, ao mesmo tempo em que sinalizou preocupação com os impactos políticos de suas decisões. Esse tipo de posicionamento tem sido visto como uma tentativa de equilíbrio entre os Poderes.

Para Genoino, o momento exige cautela e habilidade política. Ele defendeu a importância do STF para a estabilidade institucional, mas destacou que o governo precisa manter autonomia e capacidade de diálogo em um contexto marcado por polarização e disputas políticas.