Lula liga para Hugo Motta após Câmara aprovar fim da escala 6x1
Presidente destacou articulação entre governo, centro e oposição após aprovação da proposta
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na tarde desta quinta-feira (28), após a aprovação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
Segundo a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula agradeceu diretamente a Motta pela condução da votação da proposta, aprovada em dois turnos no plenário da Câmara com apoio de mais de 400 deputados.
Durante a conversa, o presidente avaliou que o resultado demonstra a importância do diálogo político entre governo, partidos de centro e setores da oposição para viabilizar projetos considerados estratégicos no Congresso Nacional.
Lula reforça acordo político sobre transição da jornada
Durante a conversa, Lula também ressaltou ter orientado a bancada do PT a manter o acordo firmado com Hugo Motta sobre a transição da redução da jornada semanal de trabalho prevista na proposta.
Inicialmente, o presidente pretendia discutir o tema pessoalmente com o deputado. O encontro, porém, acabou não acontecendo porque Motta viajaria para participar de um evento em Portugal.
Após a aprovação na Câmara, o governo agora trabalha para garantir o avanço da PEC no Senado Federal.