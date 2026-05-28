Lula liga para Hugo Motta após Câmara aprovar fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na tarde desta quinta-feira (28), após a aprovação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

Segundo a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula agradeceu diretamente a Motta pela condução da votação da proposta, aprovada em dois turnos no plenário da Câmara com apoio de mais de 400 deputados.

Durante a conversa, o presidente avaliou que o resultado demonstra a importância do diálogo político entre governo, partidos de centro e setores da oposição para viabilizar projetos considerados estratégicos no Congresso Nacional.

Lula reforça acordo político sobre transição da jornada

Durante a conversa, Lula também ressaltou ter orientado a bancada do PT a manter o acordo firmado com Hugo Motta sobre a transição da redução da jornada semanal de trabalho prevista na proposta.

Inicialmente, o presidente pretendia discutir o tema pessoalmente com o deputado. O encontro, porém, acabou não acontecendo porque Motta viajaria para participar de um evento em Portugal.

Após a aprovação na Câmara, o governo agora trabalha para garantir o avanço da PEC no Senado Federal.