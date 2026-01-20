Lula quer Camilo Santana coordenando palanques no Nordeste

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia entregar ao ministro da Educação, Camilo Santana, a missão de coordenar os palanques do governo federal no Nordeste. A estratégia leva em conta o peso eleitoral da região e o desempenho decisivo obtido em 2022, quando o crescimento da votação petista no segundo turno em estados como Ceará e Bahia foi fundamental para a vitória presidencial. As informações são da CNN Brasil.

O Palácio do Planalto acompanha com atenção o atual cenário eleitoral nesses estados. Pesquisas recentes indicam dificuldades para os governadores petistas, o que acendeu um alerta no núcleo político do governo.

Na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues aparece atrás do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, do União Brasil. Já no Ceará, o governador Elmano de Freitas figura tecnicamente empatado com o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, cenário considerado sensível por aliados do presidente.

A ideia do Planalto é que Camilo Santana atue tanto na articulação partidária quanto no reforço da presença de programas federais junto à população nordestina. Entre as iniciativas citadas estão o “Pé de Meia” e o “Gás do Povo”, ações vistas como estratégicas para ampliar a percepção positiva do governo na região.

Além da Bahia e do Ceará, o Partido dos Trabalhadores também enfrenta dificuldades no Rio Grande do Norte. No estado, o secretário estadual Cadu Xavier não tem apresentado crescimento consistente nas pesquisas eleitorais, permanecendo atrás de adversários.

Camilo Santana anunciou nesta segunda-feira (19) que deixará o Ministério da Educação para se dedicar diretamente às disputas eleitorais. Eleito senador em 2022, o ex-governador do Ceará está atualmente no meio do mandato no Senado.