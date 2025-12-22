Lula quer promover ato político no Planalto para vetar PL da Dosimetria

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende transformar o veto ao projeto de lei que altera a dosimetria das penas dos condenados pela trama golpista em um gesto político simbólico, vinculado às celebrações dos dois anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. A ideia é que a decisão seja incorporada a um ato oficial no Palácio do Planalto, reunindo ministros e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o presidente prepara um evento para manter viva a memória do episódio e reforçar a defesa da democracia. “Dia 8 de janeiro o presidente Lula vai fazer um ato para que a gente não deixe passar a lembrança daquele dia triste que foram afrontar a democracia. E não sei que dia que ele vai assinar o veto, mas ele vai assinar o veto daqui até o dia 8 de janeiro”, afirmou Wagner em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia.

Lula já sinalizou publicamente que irá barrar o texto aprovado pelo Congresso, que prevê a redução de penas para os condenados pelos atos golpistas e que poderia beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e agora aguarda sanção ou veto presidencial. Pelo prazo legal, o chefe do Executivo tem até 15 dias para se manifestar, contados a partir desta segunda-feira.

Durante um café da manhã com jornalistas na última quinta-feira, o presidente voltou a defender punições rigorosas para os responsáveis pelos ataques às instituições. Na ocasião, destacou que o processo judicial ainda não foi concluído e que é necessário identificar todos os envolvidos, especialmente os financiadores. “As pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão de pagar pelos atos cometidos contra o país. (...) Com todo o respeito que eu tenho pelo Congresso Nacional, quando chegar na minha mesa, eu vetarei. Isso não é segredo para ninguém. Ainda não chegamos no fim do processo (da trama golpista), precisamos saber quem são os financiadores”, declarou.

O compromisso com o ato de 8 de janeiro também foi reforçado internamente. Na última reunião ministerial de 2025, Lula pediu que todos os ministros estejam em Brasília na data, mesmo aqueles que planejam tirar férias. “Cada ministro aqui tem que saber que dia 8 de janeiro a gente vai ter o ato simbólico contra o 8 de janeiro aqui em Brasília. Portanto, os ministros que querem tirar férias, tirem férias, mas estejam no dia 8 aqui. Porque não adianta o presidente convocar e os ministros não vierem”, disse.

Ao encerrar a reunião, o presidente enfatizou o caráter político e histórico da mobilização, ressaltando a importância de preservar a memória do episódio. “Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento, e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca que um dia este país teve alguém que não soube perder a eleição e resolveu pela forma mais cretina continuar governando este país”, afirmou.