Lula recebe Teresa Leitão, nova líder do governo no Senado, no Palácio do Planalto

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se nesta segunda-feira (29) com a nova líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), no Palácio do Planalto. Segundo a CNN Brasil, o encontro teve como foco a articulação das principais propostas que tramitam na Casa. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, também participou da agenda com a parlamentar.

Entre os temas discutidos estão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1, projetos com elevado impacto fiscal para a União e a PEC da Segurança Pública, consideradas prioridades da articulação política do governo no Senado.

Prioridades da articulação

Teresa Leitão assumiu a liderança do governo na Casa após a saída de Jaques Wagner (PT-BA), motivada pelas investigações conduzidas pela Polícia Federal envolvendo o senador. Antes da mudança, ela exercia a liderança da bancada do PT no Senado.

Um dos principais desafios da nova líder será buscar o avanço da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Apesar do interesse do Executivo em acelerar a tramitação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já afirmou que a proposta não será votada diretamente em plenário. Segundo ele, o texto deverá passar por alterações, ressaltando que a Casa não atuará apenas como "carimbadora" da versão aprovada pela Câmara dos Deputados.

Outra prioridade do governo é a PEC da Segurança Pública, que está parada no Senado há mais de dois meses. A proposta concede status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp), além de constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Nacional Penitenciário.

Escolha da liderança do PT

A nomeação de Teresa Leitão para a liderança do governo foi oficializada na última quinta-feira (25). A senadora é considerada uma parlamentar com bom diálogo tanto entre governistas quanto com integrantes da oposição. Como está no meio do mandato de oito anos e não disputará as eleições deste ano, terá maior disponibilidade para exercer a função.

Em publicação nas redes sociais, Teresa afirmou: "Atuarei para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto, a base aliada e os parlamentares, especialmente os líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contribuindo para a construção de consensos e para o avanço das pautas de interesse do governo e do povo brasileiro, como o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e outras medidas voltadas ao desenvolvimento do país, à justiça social e à melhoria da qualidade de vida da população".

A liderança do PT no Senado, anteriormente ocupada por Teresa, ainda será definida. A bancada do partido se reúne na quarta-feira (1º) para escolher o substituto. Camilo Santana (PT-CE) e Beto Faro (PT-PA) aparecem como os principais cotados.