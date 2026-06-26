PT deve escolher entre Camilo Santana e Beto Faro como novo líder da bancada no Senado

247 - A bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado deve escolher, na próxima semana, seu novo líder na Casa após a saída da senadora Teresa Leitão (PT-PE), que assumiu a liderança do governo. A definição deverá ocorrer em reunião marcada para 1º de julho. Os nomes cotados para assumir o comando são os atuais vice-líderes da legenda, os senadores Camilo Santana (PT-CE) e Beto Faro (PT-PA). As informações são da CNN Brasil.

Os dois parlamentares cumprem a metade de seus mandatos e não disputarão as eleições deste ano. Beto Faro liderou a bancada petista em 2024 e atualmente ocupa a função de segundo vice-líder do partido no Senado. Antes de chegar à Casa, exerceu quatro mandatos como deputado federal e também foi vice-líder da legenda na Câmara dos Deputados.

Camilo Santana é o primeiro vice-líder da bancada. Ele retornou ao Senado após permanecer por mais de três anos licenciado para comandar o Ministério da Educação. Nome próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camilo governou o Ceará por dois mandatos. Em abril, Lula afirmou que o senador terá papel relevante na campanha eleitoral deste ano.

"Eu preciso do Camilo viajando esse país. Na hora em que ele deixa o ministério e assume o Senado, ele tem mais mobilidade de viajar o Brasil e falar coisas que, como ministro, ele não pode falar. Ele vai ser um cabo eleitoral importante e precisa ser usado a nível nacional", afirmou o presidente.

Alternância na liderança

O PT adota a prática de alternar anualmente a liderança de sua bancada no Senado. Atualmente, o partido conta com dez senadores.

Teresa Leitão comandava o grupo desde o início do ano. Ela foi escolhida pelo presidente Lula para substituir Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo no Senado, após o parlamentar deixar a função em meio à operação da Polícia Federal relacionada ao caso do Banco Master.