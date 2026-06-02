Lula relembra agradecimento de Flávio Bolsonaro a Trump por ataques ao Brasil (vídeo)

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou, nesta terça-feira, (2), o agradecimento atribuído a Flávio Bolsonaro a Donald Trump no dia em que os Estados Unidos anunciaram uma taxação contra o Brasil. A declaração foi feita durante a inauguração da nova sede definitiva do campus Catalão do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), em Goiás.

O evento marcou a entrega de uma obra vinculada ao Novo PAC, com custo total de R$ 8,9 milhões, dos quais R$ 6,5 milhões vieram do programa federal. Segundo o IF Goiano, a nova estrutura substitui o imóvel anteriormente alugado, que custava R$ 23 mil por mês, e amplia a capacidade de atendimento da unidade.

Em seu discurso, Lula afirmou que o Brasil respondeu às pressões do governo norte-americano por meio da diplomacia e da defesa da verdade. O presidente disse que, diferentemente dos Estados Unidos, o país não atua com instrumentos militares, mas com argumentos políticos, econômicos e institucionais.

“Como eu não tenho navio para fazer as guerras de Trump, bomba atômica ou poderio militar, a minha guerra é da verdade contra a mentira, contra as narrativas. Quando o Brasil foi taxado em 50% mandei cartas ao governo americano dizendo que eles estavam mentindo, porque eles não têm déficit com o Brasil. Quem tinha que aumentar a taxação somos nós, e não eles”, afirmou Lula.

O presidente também criticou integrantes da família Bolsonaro e afirmou que seus filhos comemoraram a taxação norte-americana contra o Brasil. Lula citou Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ao tratar do episódio.

“O que fizeram os meninos do Bolsonaro? Um deles, que é candidato a presidente, disse em 9 de julho de 2025, no dia em que Trump taxou o Brasil: ‘Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo’. Hoje Flávio diz que não dfalou nada, mas ele está mentindo, assim como Eduardo Bolsonaro também agradeceu quando o Brasil foi taxado”, declarou.

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Ao mencionar o tarifaço, o presidente apresentou o episódio como um ataque à economia nacional e criticou aqueles que, segundo ele, teriam celebrado a decisão do governo norte-americano.

Lula também afirmou ter mantido uma conversa de cerca de três horas com Trump. Segundo o presidente, o diálogo não contou ainda com a presença de Marco Rubio, a quem chamou de “inimigo da América Latina”. Lula disse ter usado a reunião para defender os interesses brasileiros e argumentar que as políticas do país também podem beneficiar os Estados Unidos.

Outro ponto abordado pelo presidente foi a soberania brasileira sobre minerais estratégicos, especialmente as terras raras. Lula afirmou que o país não aceitará a exploração de seus recursos naturais sem controle nacional, comparando a situação atual ao histórico de retirada de riquezas minerais do Brasil no passado.

“Não vamos permitir que levem nossos minerais e terras raras, assim como levaram nosso ouro no passado, enquanto ficamos lambendo os beiços”, afirmou Lula.

A defesa das terras raras foi apresentada pelo presidente como parte de uma estratégia de proteção dos recursos naturais e de fortalecimento da soberania nacional. Lula indicou que o Brasil deve evitar repetir ciclos históricos em que riquezas foram retiradas do país sem garantir desenvolvimento, agregação de valor e benefícios duradouros para a população.

Nova sede

A inauguração da nova sede do campus Catalão do IF Goiano também foi tratada pelo governo como uma ação de expansão da educação pública federal no interior do país. A unidade conta atualmente com 1.210 matrículas, incluindo cursos de qualificação profissional.

Com a nova estrutura, o campus teve sua tipologia ampliada de IF Campus 20/13 para IF Campus 40/26. A mudança acompanha a expansão da capacidade institucional e permite o fortalecimento das atividades de ensino, formação técnica e qualificação profissional na região.

Hoje, o campus Catalão tem 32 professores e 12 técnicos administrativos. A previsão é de contratação de mais oito docentes e 14 técnicos administrativos até o fim do ano, o que deve ampliar a capacidade de atendimento da unidade.



