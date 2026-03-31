Lula tem rejeição de 47%, e Flávio Bolsonaro 44%, aponta Paraná Pesquisas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta rejeição de 47%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 44%, de acordo com levantamento nacional do Paraná Pesquisas realizado neste mês de março. Os dados indicam um cenário de avaliação negativa próxima entre os dois nomes, considerando eleitores que afirmam não votar neles “de jeito nenhum”.

O levantamento foi conduzido pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 28 de março de 2026, com 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, conforme detalhado no estudo. A pesquisa possui grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Rejeição e potencial eleitoral

No caso de Lula, 47% dos entrevistados afirmaram que “não votariam de jeito nenhum” no presidente, enquanto 30,4% disseram que votariam com certeza e 21,4% indicaram que poderiam votar .

Já Flávio Bolsonaro apresenta rejeição de 44,1%, com 30,1% declarando voto certo e 24,6% apontando possibilidade de voto .

Comparação entre os candidatos

Os dados mostram que a rejeição de Lula é ligeiramente superior à de Flávio Bolsonaro, enquanto o potencial de voto firme é praticamente equivalente entre os dois. A diferença também aparece no percentual de eleitores que admitem possibilidade de voto, maior no caso do senador.

O levantamento ainda indica que ambos possuem níveis elevados de conhecimento entre o eleitorado, com Lula sendo amplamente conhecido — 83,3% afirmam conhecê-lo bem — enquanto Flávio Bolsonaro apresenta menor grau de familiaridade direta, mas ainda relevante .