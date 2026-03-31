Gleisi critica Caiado, vê candidatura isolada e aposta em polarização nas eleições

247 – A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), deverá ocupar um papel secundário na disputa presidencial, classificando-o como uma figura “agressiva” e avaliando que sua candidatura tende a permanecer “na periferia” do processo eleitoral. As declarações foram feitas em conversa com jornalistas e divulgadas pelo portal Metrópoles.

Segundo Gleisi, o cenário político atual é marcado por forte polarização, o que dificulta o avanço de candidaturas alternativas, especialmente as chamadas de “terceira via”. “Obviamente, que o Caiado é uma figura mais agressiva, eu diria. Eu não sei como vai ser o comportamento da extrema direita com ele, do agronegócio, com o Flávio, como é que isso vai se sobrepesar. Mas eu acho que, num quadro como nós estamos, de polarização, é muito difícil, seja quem seja na terceira via ter um espaço maior”, afirmou a ministra.

A avaliação reforça a leitura predominante no campo governista de que o eleitorado brasileiro segue dividido entre dois polos principais, limitando o crescimento de candidaturas fora desse eixo. Gleisi destacou que essa consolidação torna improvável uma ruptura significativa no equilíbrio eleitoral. “As coisas estão muito consolidadas, muito polarizadas. Então, é muito difícil [um candidato da terceira via] conseguir um espaço que seja maior. Eu acho que vai ficar muito na periferia da eleição”, acrescentou.

Candidatura de Caiado ganha espaço no PSD

O PSD formalizou a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência em evento marcado para São Paulo. A movimentação ocorre após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que abriu caminho para que Caiado se consolidasse como principal nome do partido na corrida ao Palácio do Planalto.

A candidatura de Caiado representa uma tentativa do PSD de ocupar espaço no cenário nacional com um perfil mais alinhado ao agronegócio e a setores conservadores. No entanto, como aponta Gleisi, o desafio será romper a barreira imposta pela polarização entre os principais campos políticos.

Mudanças no governo e saída de Gleisi

As declarações da ministra ocorrem em meio à sua saída do cargo na Secretaria de Relações Institucionais. Gleisi deixará a função para disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro. Até o momento, o governo do presidente Lula ainda não definiu quem assumirá a articulação política no lugar da ministra.

A transição ocorre em um momento estratégico, em que o governo busca consolidar sua base de apoio no Congresso e preparar o terreno para as disputas eleitorais que se aproximam.

Polarização como eixo central da disputa

A análise de Gleisi reforça a tendência de uma eleição marcada pela continuidade do embate entre os principais polos políticos do país, reduzindo o espaço para candidaturas alternativas. Nesse contexto, nomes como Caiado enfrentam o desafio de conquistar relevância em um cenário já amplamente definido.

A fala da ministra também sinaliza que, do ponto de vista do governo, não há expectativa de fragmentação significativa do eleitorado, o que pode influenciar estratégias políticas tanto do campo governista quanto da oposição nos próximos meses.