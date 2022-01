Lula terá encontros com FHC e Boulos nesta semana

O ex-presidente Lula tem procurado ampliar cada vez mais o diálogo com variados setores, inclusive com representantes do PSDB, rival histórico do PT edit

247 - Em sua cruzada por ampliar cada vez mais o diálogo com variados setores da política brasileira e mundial, o ex-presidente Lula (PT) se encontrará nesta semana com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O petista também vai conversar com o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. As informações são de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Lula tem intensificado suas relações com membros do PSDB. Além de FHC, que conversará com o petista nesta semana, outros tucanos também já dialogaram com o petista recentemente, como o ex-chanceler Aloysio Nunes e o ex-ministro Arthur Virgílio Neto.

Lula tem inclusive um forte nome do PSDB cotado para ser seu vice em sua chapa presidencial na campanha deste ano. Apesar de ter deixado o tucanato há pouco tempo, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) é um importante nome da sigla.

Em entrevista à mídia independente na última semana, Lula defendeu a ampliação do diálogo para fazer frente ao bolsonaristmo. Ele pediu que as divergências fiquem de lado e que sejam privilegiadas as convergências, até mesmo para garantir a governabilidade de seu eventual terceiro governo.

