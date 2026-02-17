Lula vai à Índia e articula acordos sobre minerais críticos e IA

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta terça-feira (17) para a Índia, onde cumprirá agenda oficial voltada ao fortalecimento das relações bilaterais e à ampliação da cooperação em áreas consideradas estratégicas, como minerais críticos e inteligência artificial. A viagem faz parte de uma série de compromissos internacionais e antecede a visita à Coreia do Sul, com foco na ampliação de parcerias econômicas e diplomáticas.

As informações foram divulgadas pelo g1, que detalhou os principais pontos da visita e os temas que devem orientar os encontros entre Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. A programação inclui participação na “Cúpula Sobre o Impacto da Inteligência Artificial”, além de compromissos bilaterais e iniciativas voltadas ao comércio exterior.

Na Índia, Lula participará da cúpula internacional dedicada à discussão dos impactos da inteligência artificial, evento anual que dá continuidade ao processo iniciado no Reino Unido, em 2023. O encontro reúne líderes e especialistas para debater diferentes dimensões da IA, com ênfase na governança. .

Além da cúpula, está prevista visita oficial com abertura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) no país. A iniciativa deve estimular empresários brasileiros interessados em ampliar a presença comercial no mercado indiano e em outras regiões da Ásia.

Minerais críticos no centro das negociações

Um dos principais resultados esperados da visita é a assinatura de um memorando de entendimento sobre minerais críticos. O documento deverá alinhar as posições de Brasil e Índia sobre o tema e estabelecer diretrizes para futuras ações conjuntas. A proposta é compartilhar experiências e iniciar um processo de cooperação que permita explorar de forma mais estratégica o potencial do setor.

No caso brasileiro, destacam-se reservas de lítio e nióbio, considerados fundamentais para cadeias produtivas de alta tecnologia e para a transição energética. Diplomatas ouvidos pelo g1 apontam que o tema vem sendo tratado com cautela pelo governo brasileiro, a fim de preservar o peso estratégico do país nesse segmento.

A estratégia adotada busca evitar compromissos de exclusividade com qualquer nação, mantendo a abertura ao diálogo com diferentes parceiros internacionais interessados nos minerais estratégicos.

Internamente, o governo avalia a criação de um “Conselho de Minerais Críticos”, com o objetivo de integrar políticas mineral, industrial, comercial e legislativa. A proposta surge em um contexto no qual internacionalistas avaliam que a China domina a tecnologia de processamento desses insumos, enquanto outras economias tentam reduzir a dependência externa e desenvolver capacidades próprias.

Cooperação em inteligência artificial

A inteligência artificial também deve ocupar lugar central nas conversas bilaterais. Brasil e Índia vêm ampliando a digitalização de serviços públicos e pretendem aprofundar a troca de experiências sobre governança digital.

Lula tem manifestado preocupação com temas como deepfakes, funcionamento de algoritmos e vieses de discriminação associados às novas tecnologias. Segundo embaixadores citados pelo g1, essas questões devem orientar o posicionamento brasileiro tanto na cúpula internacional quanto nas reuniões com autoridades indianas, com foco na formulação de políticas de inovação responsável e no fortalecimento de princípios de segurança, transparência e ética.

Atuação conjunta no Brics

Brasil e Índia são membros fundadores do Brics, grupo que também reúne Rússia, China e África do Sul, além de novos integrantes. Como grandes economias emergentes, os dois países defendem o fortalecimento da cooperação entre nações do Sul Global, a ampliação das parcerias tecnológicas e a preservação de maior autonomia frente às potências tradicionais.

No último ano, a parceria bilateral avançou em áreas como saúde, turismo, tarifas e energia. A viagem desta semana representa a quarta ida de Lula à Índia e a segunda em seu atual mandato. Ele já esteve no país em 2004, como convidado das celebrações do Dia da Independência indiana, e em 2007, em visita de Estado.

Nos últimos três anos, Lula e Narendra Modi também se encontraram em diferentes fóruns internacionais, incluindo reuniões do G7 e do G20, tanto na Ásia quanto na Europa e no Brasil, reforçando o diálogo político entre as duas nações em temas estratégicos da agenda global.