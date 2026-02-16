Entenda como a IA tem sido usada para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas na Índia

247 – A inteligência artificial (IA) tem sido incorporada de forma estratégica ao sistema público de saúde da Índia para ampliar o atendimento em regiões remotas e reduzir a sobrecarga sobre médicos e demais profissionais. Segundo a agência ANI, a secretária do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar, Punya Salila Srivastava, afirmou que há “muito espaço” para que a tecnologia contribua tanto para aliviar a força de trabalho quanto para tornar os serviços mais eficazes.

A declaração foi feita à ANI durante o AI Impact Summit 2026, realizado em Nova Déli. No evento, Srivastava detalhou como o governo indiano vem integrando soluções digitais ao sistema nacional de saúde, com foco na ampliação do acesso e na melhoria da qualidade do atendimento.

Ao comentar as iniciativas em curso, ela afirmou: “Lançamos a Missão Digital Ayushman Bharat e, como parte dela, a Autoridade Nacional de Saúde, o ICMR e o Ministério da Saúde estão trabalhando juntos para, gradualmente, utilizar soluções de inteligência artificial. No âmbito da campanha TB-Mukt Bharat Abhiyaan, o raio-X habilitado por IA tem se mostrado um parceiro poderoso para garantir que levemos a campanha até as áreas mais remotas do país.”

Missão digital e integração institucional

A Ayushman Bharat Digital Mission é um dos principais pilares da transformação digital da saúde na Índia. De acordo com a secretária, a Autoridade Nacional de Saúde, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR) e o próprio Ministério da Saúde atuam de forma coordenada para incorporar, de maneira progressiva, ferramentas baseadas em inteligência artificial.

O objetivo é utilizar a tecnologia como suporte ao diagnóstico, ao monitoramento e à gestão de políticas públicas em um país de dimensões continentais, marcado por desigualdades regionais e desafios logísticos que dificultam o acesso universal aos serviços médicos.

No âmbito da campanha TB-Mukt Bharat Abhiyaan, voltada à erradicação da tuberculose, o uso de exames de raio-X com apoio de IA já apresenta impacto relevante. A tecnologia permite identificar casos com maior rapidez e ampliar o alcance das ações governamentais, inclusive em localidades afastadas dos grandes centros urbanos.

Aplicações estaduais e redução da sobrecarga

A secretária também destacou que diferentes governos estaduais vêm adotando soluções específicas para enfrentar problemas locais de saúde pública. “Hoje, vários governos estaduais descrevem os tipos de soluções que estão utilizando, seja para reduzir a taxa de mortalidade materna ou para melhorar o atendimento oftalmológico. Há muito espaço para que a IA reduza a sobrecarga da força de trabalho na saúde e, em segundo lugar, também torne a prestação de serviços de saúde mais eficaz. É nisso que estamos trabalhando.”

Segundo Srivastava, a inteligência artificial pode atuar como ferramenta complementar ao trabalho humano, permitindo que profissionais se concentrem em atividades mais complexas enquanto sistemas automatizados realizam triagens, análises de imagens e organização de dados clínicos.

Cúpula global sobre inteligência artificial

O AI Impact Summit 2026 ocorre entre 16 e 20 de fevereiro no Bharat Mandapam, em Nova Déli, reunindo formuladores de políticas públicas, líderes de tecnologia, pesquisadores, startups e investidores de diversas partes do mundo. O encontro é apresentado como o primeiro grande evento global de inteligência artificial sediado no Sul Global.

De acordo com as informações divulgadas, o primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou a cúpula e deverá proferir o discurso de abertura oficial em 19 de fevereiro, reforçando a visão da Índia de promover uma inteligência artificial inclusiva, confiável e orientada ao desenvolvimento.

A cúpula também tem como objetivo transformar inovações em resultados concretos de desenvolvimento, alinhados a iniciativas estratégicas do país, como a Missão IndiaAI e o programa Digital India. O evento conta com a participação de mais de 20 chefes de Estado, 60 ministros e cerca de 500 líderes globais da área de inteligência artificial, evidenciando a centralidade do tema na agenda internacional.