Lula vê derrota de Messias como parte da democracia, diz Sidônio Palmeira

247 - O presidente Lula avalia como parte do funcionamento democrático a rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, o chefe do Executivo está tranquilo diante do resultado da votação, que barrou a indicação.

De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Sidônio afirmou que o presidente entende o episódio como um processo institucional. "Lula acredita que o processo faz parte do sistema democrático. Ele encaminhou um nome ao Senado, que aprova ou não a indicação", declarou o ministro.

Governo descarta crise com o Senado

O ministro também refutou a avaliação de que a rejeição teria abalado a relação entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Segundo ele, não há comprometimento político decorrente da votação, apesar de análises apontarem desgaste.

Ainda conforme a coluna da Folha, Sidônio negou que o Planalto considere prejudicada a interlocução com o Senado, contrariando interpretações de bastidores após o resultado.