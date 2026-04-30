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      Lula vê derrota de Messias como parte da democracia, diz Sidônio Palmeira

      Ministro afirma que presidente vê votação como parte do sistema democrático e nega crise com Alcolumbre

      Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a TV 3.0 no no Palácio do Planalto (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

      247 - O presidente Lula avalia como parte do funcionamento democrático a rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, o chefe do Executivo está tranquilo diante do resultado da votação, que barrou a indicação.

      De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Sidônio afirmou que o presidente entende o episódio como um processo institucional. "Lula acredita que o processo faz parte do sistema democrático. Ele encaminhou um nome ao Senado, que aprova ou não a indicação", declarou o ministro.

      Governo descarta crise com o Senado

      O ministro também refutou a avaliação de que a rejeição teria abalado a relação entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Segundo ele, não há comprometimento político decorrente da votação, apesar de análises apontarem desgaste.

      Ainda conforme a coluna da Folha, Sidônio negou que o Planalto considere prejudicada a interlocução com o Senado, contrariando interpretações de bastidores após o resultado.

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