Magno Malta pede suspensão do recesso parlamentar para discutir denúncias contra Moraes

247 - O senador Magno Malta (PL-ES) protocolou na Mesa Diretora do Congresso Nacional um pedido para suspender o recesso parlamentar. A iniciativa tem como objetivo permitir a convocação imediata da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), com foco nas suspeitas de envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em investigações relacionadas à fraude financeira do Banco Master.

Segundo o pedido, a suspensão do recesso é necessária para garantir que o Senado possa analisar com urgência fatos considerados graves pelo autor da solicitação.

Magno Malta é um dos signatários, ao lado dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Damares Alves (Republicanos-DF), de uma queixa-crime protocolada contra Alexandre de Moraes. O ministro foi citado em reportagem da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, na qual teria tentado entrar em contato com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da situação do Banco Master. Tanto Moraes quanto Galípolo negaram a alegação.

No requerimento, o senador defende que a CAE convoque Gabriel Galípolo, Viviane Barci — esposa do ministro Alexandre de Moraes — e Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, para prestar esclarecimentos ao colegiado. A suspeita central levantada pelos parlamentares é a possível prática de advocacia administrativa.

Ao justificar a gravidade do caso, Magno Malta afirma: "A gravidade dos fatos decorre, especialmente, da existência de indícios de conflito de interesses, uma vez que, à época, a esposa do referido Ministro [Vivane Barci] mantinha contrato de elevado valor com o Banco Master, abrangendo a atuação perante órgãos públicos estratégicos, inclusive aqueles sujeitos à supervisão do próprio Banco Central".

No documento encaminhado à Mesa do Congresso, o senador solicita que a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos seja realizada com caráter excepcional durante o recesso. Ele pede ainda que os convocados "prestem esclarecimentos públicos acerca de todas as tratativas, comunicações e eventuais operações envolvendo a referida instituição financeira, inclusive no que se refere a procedimentos regulatórios, autorizações, fiscalizações e demais atos praticados ou em análise pelo Banco Central".