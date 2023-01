Mais uma torre de energia é derrubada por criminosos, segundo ONS

Horas após o terrorismo bolsonarista em 8 de janeiro, as primeiras torres de energia começaram a ser derrubadas edit

247 - Criminosos derrubaram no último sábado (14) mais uma torre de energia, desta vez entre os municípios de Pimenta Bueno e Vilhena, em Rondônia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16) pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Segundo o relatório, as causas ainda estão sendo identificadas, e há relatos de que elementos estruturais --como parafusos e cabos de aço --teriam sido furtados.

Horas após o terrorismo bolsonarista nas sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, as primeiras torres de energia foram derrubadas, levando o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a formar um grupo de crise.

Após a queda da torre, segundo o ONS, houve desligamento automático da linha de transmissão. Não houve consequência significativa no fornecimento de eletricidade para o Sistema Interligado Nacional (SIN). Não há previsão para o retorno da operação do trecho afetado. (Com inforamções da CNN Brasil).

