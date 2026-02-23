Margareth Menezes rejeita disputar vaga na Câmara em 2026

247 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, decidiu não concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano, apesar de ter sido sondada pelo PT. A informação foi divulgada pela CNN Brasil, que relata que a titular da pasta comunicou a interlocutores próximos sua intenção de permanecer no cargo para dar continuidade às ações iniciadas em sua gestão.

Margareth rejeitou a possibilidade de candidatura em conversas reservadas com aliados, mesmo diante do interesse manifestado pelo PT. A avaliação da ministra é que sua prioridade, neste momento, é concluir as políticas públicas implementadas no Ministério da Cultura.

De acordo com pessoas próximas, ela tem reiterado que prefere exercer funções no Executivo, área com a qual demonstra maior afinidade. A atuação no Legislativo, que exige intensa articulação política no Congresso Nacional, não estaria alinhada ao seu perfil nem à sua trajetória profissional como cantora.

Mesmo diante da recusa para a disputa por uma vaga na Câmara, o PT mantém planos políticos envolvendo o nome da ministra. Entre as possibilidades consideradas estaria uma eventual candidatura à Prefeitura de Salvador no futuro.

A decisão de Margareth Menezes ocorre em um cenário de movimentação no governo federal, com a expectativa de que integrantes da Esplanada deixem seus cargos para disputar eleições. No entanto, a ministra da Cultura sinaliza que seguirá à frente da pasta, reforçando o compromisso com a consolidação das políticas culturais em andamento.