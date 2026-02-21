Valdemar diz que Ciro Nogueira seria "excelente vice" em chapa com Flávio Bolsonaro

247 - A articulação entre PL e PP para a eleição presidencial ganhou novos contornos com a sinalização de que o senador Ciro Nogueira (PP) pode compor como vice em uma eventual chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto. A definição, no entanto, está condicionada à estratégia política adotada pelo senador e ao posicionamento que ele assumirá nas próximas semanas. Em entrevista à coluna de Nathalia Fruet, no SBT News, Valdemar confirmou a possibilidade de aliança e declarou de forma direta: “sim, seria um excelente vice.”

Aliança entre PL e PP passa por teste político

Nos bastidores, a consolidação da parceria entre as duas legendas depende de fatores políticos considerados decisivos. Um deles será a manifestação convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para o dia 1º de março, na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento é visto como um termômetro para avaliar o grau de alinhamento entre os partidos e o rumo do discurso adotado por Flávio Bolsonaro.

De acordo com o SBT News, a chance de Ciro Nogueira integrar a chapa aumentou após o senador Flávio Bolsonaro passar a adotar um discurso mais moderado, movimento que teria sido bem recebido por lideranças do PP. O próprio Ciro vinha manifestando interesse em compor como vice em uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas, mas o cenário mudou após Jair Bolsonaro endossar o nome de Flávio para a disputa presidencial.

Ciro Nogueira pede cautela antes de decisão

Em declaração ao SBT News, Ciro Nogueira não descartou a possibilidade de concorrer como vice, mas demonstrou cautela quanto ao rumo político da pré-candidatura. Segundo ele, será necessário mais tempo para avaliar se o posicionamento mais ao centro de Flávio Bolsonaro se consolidará de forma definitiva. Por essa razão, tanto a decisão pessoal do senador quanto a posição oficial do PP sobre eventual composição de chapa devem ser anunciadas apenas depois de maio.

Pressão interna e impacto nas alianças

Enquanto as negociações avançam, aliados de Flávio Bolsonaro atuam com prudência. O parlamentar enfrenta pressão de setores mais radicais de sua base para participar e discursar na manifestação da Avenida Paulista. Entretanto, eventuais ataques a instituições, como o Supremo Tribunal Federal, podem comprometer a tentativa de aproximação com partidos de perfil mais centrista.