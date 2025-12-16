Mário Fernandes, autor do "Punhal Verde e Amarelo", é condenado a mais de 26 anos de prisão pelo STF

247 - O "kid preto" e general da reserva Mário Fernandes foi condenado nesta terça-feira (16) a 26 anos de prisão pelo Supremo Tribuna Federal (STF) por participação na tentativa de golpe após as eleições de 2022.

A Primeira Turma do Supremo determinou a condenação do núcleo 2 da trama golpista. Todos os réus foram condenados, com exceção de um: Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal.

Os condenados do núcleo 2, incluindo Fernandes, foram condenados pelos crimes de crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.