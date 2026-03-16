Master: cresce a expectativa por delação de Vorcaro ou aliados

247 - A confirmação da prisão preventiva do ex-banqueiro Daniel Vorcaro pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) intensificou a expectativa de que o escândalo envolvendo o Banco Master avance para uma fase marcada por acordos de delação premiada. A decisão do colegiado manteve a ordem de prisão determinada pelo ministro André Mendonça dez dias antes e alimentou, nos bastidores da investigação, a avaliação de que novos depoimentos podem surgir em breve, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A contratação do criminalista José Luis Oliveira Lima para defender Vorcaro reforçou as especulações sobre a possibilidade de colaboração do ex-banqueiro com as autoridades. O caso ganhou novo impulso desde sexta-feira (13), quando a manutenção da prisão foi confirmada pelo STF, aumentando a pressão sobre investigados e ampliando o número de personagens que podem vir a negociar delações.

Embora a eventual colaboração de Vorcaro seja considerada a mais aguardada no momento, o caso envolve outras figuras que também podem recorrer a acordos com a Justiça. Entre elas estão Paulo Sérgio Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, e Belline Santana, que ocupava a chefia do Departamento de Supervisão Bancária da instituição.

Os dois foram afastados de seus cargos em janeiro e passaram a figurar como personagens centrais da investigação após a decisão do ministro André Mendonça que resultou na segunda prisão de Vorcaro. A medida ocorreu depois que vieram à tona diálogos considerados comprometores entre o ex-banqueiro e os ex-dirigentes da autoridade monetária.

Outro nome citado no contexto do caso é Augusto Lima, que foi o principal sócio de Vorcaro no passado. A relação empresarial entre ambos passou a ser examinada no âmbito das apurações que investigam possíveis irregularidades envolvendo o banco.

A investigação também alcança executivos que ocuparam cargos de direção no Banco Master. Entre eles estão Luiz Antônio Bull, diretor responsável por áreas como Riscos, Compliance, Recursos Humanos, Operações e Tecnologia, e Alberto Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria. Ambos foram presos em novembro no contexto das apurações.

Outro personagem mencionado nas investigações é Ângelo Ribeiro da Silva, apontado como sócio do banco. Além desses nomes, as autoridades analisam a atuação de outros envolvidos que, embora menos conhecidos publicamente, também aparecem nas apurações.

Com vários investigados potencialmente expostos a novas revelações e diante do avanço das apurações no STF, cresce a expectativa de que acordos de colaboração possam redefinir o rumo do caso Master e trazer novos detalhes sobre o funcionamento do esquema investigado.