Médicos foram acionados após Bolsonaro ter 'crise acentuada de soluços' na prisão, dizem filhos

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) informou nesta quinta-feira (27), que Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma piora nos episódios de soluços e refluxo enquanto cumpre a pena de prisão por tramar um golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. A crise, segundo ele, teria começado ainda durante a noite.

“Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde (27) diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça”, escreveu Carlos Bolsonaro nas redes sociais, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. Até o momento, não houve atualização oficial sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, e a defesa do ex-mandatário ainda não se pronunciou.

Família relata agravamento e acionamento de médicos

A manhã foi marcada pela presença de Jair Renan Bolsonaro (PL), vereador de Balneário Camboriú (SC), e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que estiveram na sede da PF. Michelle deixou o local sem falar com a imprensa, enquanto Jair Renan reiterou que o pai tem enfrentado crises constantes de soluços, inclusive durante a madrugada.

Preocupação com estado físico e emocional

Jair Renan descreveu o estado emocional do ex-mandatário durante a visita como “fragilizado”. “Ele está fragilizado. Está muito triste com tudo que está acontecendo”, afirmou. Ele disse ainda que tentou oferecer algum conforto. “Eu vim tentar levantar o ânimo do meu velho”, disse, explicando que levou um livro de caça-palavras para ajudar na distração.

Visita de familiares marca manhã na sede da PF

As reiteradas crises de soluços e episódios de refluxo voltaram a acender alertas sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, que já enfrentou problemas semelhantes nos últimos anos. A preocupação da família ocorre em meio ao isolamento imposto pela prisão e diante da ausência de informações oficiais sobre seu quadro clínico.

Condenação e prisão

Jair Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a cumprir uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a organização criminosa que tentou um golpe de Estado em 2022, Bolsonaro cumpre a pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Ele está detido desde o último sábado (22/11), quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou prisão preventiva por risco de fuga do Brasil.