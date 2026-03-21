Medo do futuro cresce entre brasileiros, diz Datafolha

247 - Uma pesquisa do instituto Datafolha aponta que sentimentos como insegurança, desânimo e medo do futuro predominam entre os brasileiros a sete meses das eleições gerais. O levantamento indica que o cenário emocional do eleitorado é marcado por percepções negativas sobre o país, influenciadas pelo ambiente político. As informações são do jornal O Globo.

Predomínio de sentimentos negativos

De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados afirmaram sentir insegurança ao refletir sobre a situação do país, enquanto 29% disseram se sentir seguros. O desânimo foi citado por 61% dos participantes, mesmo índice dos que relataram medo do futuro. Já a tristeza aparece com 59%.Em contrapartida, os sentimentos positivos são minoritários. Apenas 38% declararam felicidade, enquanto 37% relataram animação e o mesmo percentual disse confiar no futuro.

Diferenças conforme avaliação do governo

O levantamento evidencia que a percepção negativa é mais intensa entre os que desaprovam o governo federal. Nesse grupo, 93% afirmaram sentir insegurança, 88% desânimo e 87% tristeza. Entre os que aprovam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os índices são menores, mas relevantes: 53% relataram insegurança, enquanto 66% disseram se sentir desanimados e tristes.

Impacto nas intenções de voto

A pesquisa também mostra que o sentimento de insegurança atravessa diferentes preferências eleitorais para o pleito presidencial deste ano. Entre os que pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL), 89% disseram se sentir inseguros. Já entre os eleitores de Lula, o índice é de 41%.

Entre os que buscam alternativas fora da polarização, os números seguem elevados. O percentual de inseguros chega a 88% entre apoiadores dos governadores Ratinho Junior (PSD-PR) e a 81% entre os que citam Romeu Zema (Novo-MG). Entre os que pretendem votar em branco ou anular, o índice é de 87%.

Comparação com eleições anteriores

Ao analisar o comportamento eleitoral de 2022, o levantamento mostra que 90% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) naquele pleito afirmam atualmente sentir insegurança. Entre os que votaram em Lula, esse índice é de 46%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de março, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03715/2026.