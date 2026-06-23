Mendonça cobra explicações da Papuda após denúncia de pressão por delação de "Careca do INSS"

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Senapen), responsável pela gestão do Complexo Penitenciário da Papuda, apresente esclarecimentos em até 48 horas sobre uma denúncia envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". As informações são da CNN Brasil.

A medida foi tomada após a apresentação de uma petição ao gabinete do ministro relatando que Antunes teria sido pressionado por agentes penais a firmar um acordo de colaboração. Segundo o documento encaminhado à Corte, o investigado afirmou que foi retirado de sua cela na semana passada e questionado por agentes penitenciários sobre sua decisão de não celebrar um acordo de delação.

Mendonça é o relator dos processos relacionados ao esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos principais alvos das investigações e está preso preventivamente por determinação da Justiça. Conforme o relato apresentado ao STF, ele não buscou firmar acordo de colaboração com a Polícia Federal.

O caso ocorre em meio às investigações sobre as fraudes no INSS. Em situação distinta, o empresário Maurício Camisotti, que também foi preso na mesma operação, tem seu processo de colaboração sendo estruturado por sua defesa após uma negativa inicial do Supremo Tribunal Federal.