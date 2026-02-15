Michelle decide não fazer campanha para Flávio Bolsonaro e amplia ruído no PL

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu que não pretende se engajar na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL). A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo neste domingo (15).

Segundo aliados ouvidos pela publicação, Michelle já comunicou sua posição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ex-primeira-dama, no entanto, não deve fazer ataques públicos ao enteado e pretende manter postura discreta ao longo do pleito presidencial.

Procurada por meio de sua assessoria, Michelle não respondeu à reportagem. Já Flávio afirmou manter diálogo frequente com a ex-primeira-dama e rechaçou especulações sobre desentendimentos internos.

“Falo com a Michelle diretamente e não vou alimentar tentativas de divisão fabricadas por fontes ocultas e mentirosas. Todos temos um objetivo em comum de resgatar o Brasil das mãos sujas do PT”, disse.

De acordo com correligionários de Michelle, a decisão foi motivada por uma mensagem enviada pelo senador no mês passado. No conteúdo, ele teria insinuado que a ex-primeira-dama estaria articulando contra sua candidatura ao Palácio do Planalto. A pessoas próximas, Michelle relatou ter se sentido insultada

Apesar do mal-estar, integrantes do entorno da ex-primeira-dama afirmam que o cenário ainda pode mudar. Caso haja um pedido de desculpas e um gesto de aproximação por parte de Flávio, a decisão poderia ser revista.

O episódio ocorre em meio a um contexto de desgaste gradual na relação entre os dois. Interlocutores de Michelle avaliam que o senador a deixa “ser fritada” por aliados em momentos de crise. Já aliados de Flávio sustentam que a ex-primeira-dama não teria aceitado sua indicação como candidato à Presidência e preferiria o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma eventual chapa com Michelle como vice.

No mês passado, Michelle tornou-se alvo de críticas de apoiadores bolsonaristas após publicar em suas redes sociais um vídeo de Tarcísio com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ex-primeira-dama também curtiu um comentário da primeira-dama paulista, Cristiane Freitas, defendendo que o país precisa “de um novo CEO”, em referência ao governador.

O blogueiro Allan dos Santos foi um dos que criticaram publicamente a postura de Michelle. Segundo ele, a ex-primeira-dama “curtiu o comentário da esposa do Tarcísio e não colocou nenhum vídeo do Carlos Bolsonaro falando da gravidade da situação do pai”Paralelamente à tensão interna, Michelle deve disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano. Aliados afirmam que ela concentrará esforços na própria campanha e no apoio a candidatas de sua confiança em diferentes Estados.

Michelle está afastada da presidência do PL Mulher desde dezembro do ano passado. Oficialmente, alegou questões médicas. A saída, porém, ocorreu pouco depois da prisão de Jair Bolsonaro e na sequência do anúncio de que Flávio havia sido escolhido pelo pai como candidato à Presidência — movimento que, segundo relatos, não foi previamente comunicado à ex-primeira-dama.

Sem previsão de retorno ao comando do PL Mulher, Michelle deve priorizar a família, especialmente o marido e a filha Laura, ao mesmo tempo em que preserva capital político para a disputa eleitoral. O desfecho do impasse com Flávio poderá influenciar diretamente a configuração da campanha presidencial e o grau de unidade do PL na corrida ao Planalto