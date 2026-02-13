Sóstenes classifica nomeação de Mendonça na relatoria do caso Master como "excelente"

247 - O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) avaliou positivamente a escolha do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), como relator do caso envolvendo o Banco Master, após a saída de Dias Toffoli. O líder do Partido Liberal na Câmara classificou a designação como uma "excelente notícia para o Brasil". A escolha de Mendonça teria provocado reações distintas entre parlamentares da oposição. As informações são da CNN Brasil.

Enquanto Sóstenes e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) manifestaram apoio à decisão, integrantes da família de Jair Bolsonaro (PL) evitam declarações públicas sobre o caso. A cautela da família estaria relacionada ao interesse em obter a transferência do ex-mandatário, condenado pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022, para o regime domiciliar.

A avaliação é que posicionamentos públicos mais duros contra o STF poderiam prejudicar esse objetivo. Segundo a reportagem, nomes como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Michelle Bolsonaro (PL) têm evitado comentar o caso relacionado ao ministro Dias Toffoli.