Mendonça e PF alinham relatório e cronograma sobre Caso Master

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, novo relator do inquérito envolvendo o Banco Master, se reuniu nesta sexta-feira (13) com integrantes da Polícia Federal (PF) para definir a entrega de um relatório sobre o andamento das investigações e estabelecer um cronograma para os próximos passos da apuração. As informações são do jornal O Globo.

O encontro ocorreu após a redistribuição do caso, antes sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Segundo o STF, a reunião teve como objetivo o “alinhamento de procedimentos” e permitir que Mendonça compreendesse a fase atual do inquérito, que já está em andamento. A redistribuição do caso ocorreu por sorteio, como determina o regimento interno do STF.

Reunião no STF para alinhamento de procedimentos

De acordo com a Corte, o encontro durou cerca de duas horas e meia. Participaram, além de Mendonça e integrantes de seu gabinete, alguns delegados da Polícia Federal. Entre eles estava a delegada Janaína Palazzo, responsável pelos interrogatórios do inquérito sobre o Banco Master.

Auxiliares do ministro informaram que a reunião ocorreu de forma semivirtual, já que Mendonça está em São Paulo. A intenção, segundo relatos, foi ouvir diretamente os responsáveis pelas diligências conduzidas até agora, de modo que o novo relator possa se situar sobre o estágio atual da investigação e se preparar para os desdobramentos futuros.

Delegados e equipe do ministro discutem andamento do inquérito

Ainda segundo a reportagem, a expectativa é que Mendonça mantenha uma postura reservada no início da relatoria. Interlocutores do ministro afirmaram que a diretriz interna é de “serenidade e responsabilidade”, com a orientação de que ele evite manifestações públicas neste primeiro momento. O objetivo é conduzir o processo com discrição e impedir que o caso volte a gerar a instabilidade observada na fase anterior do procedimento.

Postura discreta e avaliação sobre Primeira Instância

Mendonça também deve analisar a possibilidade de o inquérito ser encaminhado à Primeira Instância. Apesar disso, a tendência inicial seria manter a investigação sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.

Redistribuição após reunião convocada por Edson Fachin

A decisão de Toffoli de deixar a relatoria foi tomada após uma reunião convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin. No encontro, foi apresentado aos ministros o conteúdo de um relatório elaborado pela Polícia Federal, contendo dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Caso Master é o segundo inquérito transferido de Toffoli para Mendonça

Esta é a segunda vez que um inquérito inicialmente relatado por Dias Toffoli passa para André Mendonça. Em 2025, Mendonça também foi sorteado relator da investigação sobre descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que vinha sendo conduzida por Toffoli.