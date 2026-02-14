Michelle afirma que "prioridade" é cuidar de Bolsonaro após Flávio falar que ela é pré-candidata ao Senado pelo DF

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (14) que tem recebido "com carinho" as manifestações políticas do povo do Distrito Federal, mas indicou que sua principal preocupação segue sendo cuidar do marido, Jair Bolsonaro (PL), e das filhas. A declaração ocorreu após o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmar que ela deve concorrer ao Senado nas eleições deste ano. As informações são do jornal O Globo.

Nas redes sociais, Michelle disse que ainda não tomou decisão sobre disputar cargo eletivo. No mesmo texto, afirmou: "Como tudo na minha vida, o meu futuro político eu entrego nas mãos de Deus. Digo novamente, com coração em paz: a minha prioridade é e sempre será o meu marido e as minhas filhas". A ex-primeira-dama também mencionou o estado de saúde de Jair Bolsonaro, inelegível e preso pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022.

Preocupação com saúde de Bolsonaro

Michelle afirmou que ele está "com a saúde debilitada desde 2018". Ela declarou ainda que "a maior preocupação (dela) é concentrar todo o esforço em seus cuidados". Além disso, agradeceu também a "compreensão" do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, durante o período de licença da presidência do PL Mulher.

Na sexta-feira (13), Flávio afirmou, em entrevista, que Michelle é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. O parlamentar mencionou possíveis candidaturas de outros integrantes da família. Segundo o senador, o vereador Renan Bolsonaro (PL) deve disputar vaga de deputado federal em Santa Catarina, enquanto Carlos Bolsonaro (PL) pode tentar vaga ao Senado no mesmo estado.