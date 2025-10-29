Ministério dos Direitos Humanos expressa preocupação com chacina policial no Rio

247 - O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) divulgou uma nota nesta terça-feira (28) manifestando preocupação com a operação da Polícia Militar realizada no Complexo do Alemão e em outras áreas do Rio de Janeiro. A ação, que deixou pelo menos 60 mortos entre civis e policiais, levantou alerta na pasta sobre o uso da força e o respeito aos direitos fundamentais.

O ministério reforçou que o enfrentamento ao crime organizado deve seguir critérios técnicos e estratégicos. “O combate à criminalidade precisa ser conduzido com base em inteligência, planejamento e, sobretudo, na preservação da vida”, destacou o comunicado oficial.

O texto do MDHC enfatiza que a segurança pública deve proteger toda a população, com atenção especial a grupos em situação de vulnerabilidade. “O Estado deve agir com firmeza e responsabilidade, sempre orientado pelos direitos humanos e pela Constituição”, afirmou a pasta.

A nota também defende que as políticas de segurança devem se basear em planejamento e estratégia, e que a preservação da vida é o princípio central de qualquer ação legítima do Estado. “Somente assim é possível construir uma sociedade de paz, justiça e segurança para todos os brasileiros”, conclui o documento.