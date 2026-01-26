Ministros do STM participam da posse de brasileiro na presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Por Denise Assis (247) - A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Rocha, e o ministro do STM, general de exército Guido Amin Naves, participaram, nesta segunda-feira (26), da abertura do ano Judicial Interamericano e da cerimônia de posse da nova junta diretiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, realizada em São José, na Costa Rica.

O evento marcou a posse do jurista brasileiro Rodrigo Mudrovitsch como presidente do tribunal e da magistrada chilena Patricia Pérez Goldberg para a vice-presidência, reforçando a relevância da presença brasileira em um dos principais órgãos do sistema interamericano de direitos humanos. O mandato da atual gestão se estende até 31 de dezembro de 2027.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é responsável por julgar violações graves de direitos humanos cometidas por Estados-membros da OEA, desempenhando papel central no sistema regional de proteção aos direitos fundamentais.