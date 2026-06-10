MJSP lança publicações para fortalecer Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançará, na quinta-feira (11), um conjunto de publicações voltadas ao fortalecimento da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Os materiais foram desenvolvidos para apoiar a formulação, a implementação e o aprimoramento das ações destinadas à localização de pessoas desaparecidas em todo o território nacional.

O lançamento ocorrerá durante a abertura do Seminário Interinstitucional da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que será realizado na sede da pasta, em Brasília (DF). Durante o seminário, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) apresentará a Cartilha Atuação da Polícia Militar e Guarda Municipal na Busca de Pessoas Desaparecidas, o Guia de Orientações às Autoridades Centrais Estaduais e o Diagnóstico da Gestão de Pessoas Falecidas com Identidade Desconhecida no Brasil.

Também será lançado pelo Programa Justiça Plural o Manual de Implementação da Resolução CNJ nº 634/2025. De acordo com os organizadores, o seminário tem como objetivo ampliar a articulação entre instituições e entidades que atuam na temática dos desaparecimentos, promovendo maior integração entre os diferentes atores envolvidos e incentivando a construção de estratégias para aprimorar a localização de pessoas desaparecidas no Brasil.

O evento é promovido em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por meio do Programa Justiça Plural, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a Rede Brasileira de Pesquisas e Estudos sobre Desaparecimentos, o Movimento Nacional de Familiares de Pessoas Desaparecidas e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.