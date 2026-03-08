Monica Bergamo informa que PF discute eventual pedido de prisão de Fábio Luís Lula da Silva

247 - A Polícia Federal discute internamente a possibilidade de solicitar a prisão de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma investigação que tramita sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo.

Segundo a colunista da Folha de S.Paulo, a discussão ocorre dentro da própria corporação e contribui para elevar a tensão política em Brasília. Como o processo é sigiloso, não há confirmação oficial sobre quais medidas foram solicitadas pelos investigadores no inquérito.

De acordo com a apuração, o ministro do STF André Mendonça autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fábio Luís. No entanto, não é possível saber oficialmente se, além dessas medidas, também foi apresentado um pedido de prisão no processo.

Mesmo sem confirmação formal, a possibilidade de solicitar a detenção do investigado gerou divergências entre delegados da Polícia Federal. Parte dos investigadores que mantêm interlocução com o gabinete de André Mendonça defende a iniciativa.

Outro grupo dentro da corporação se posiciona de forma contrária. Esses delegados argumentam que a prisão de um investigado não pode resultar de uma decisão subjetiva do investigador e deve ser fundamentada em elementos concretos e robustos.

Pela legislação, para que um juiz determine prisão preventiva é necessário demonstrar que o investigado pode estar obstruindo a Justiça, dificultando as investigações ou oferecendo risco de fuga.

Fábio Luís Lula da Silva é investigado por sua suposta ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. O filho do presidente afirma que não possui qualquer relação, direta ou indireta, com fraudes envolvendo descontos ilegais aplicados a aposentados e pensionistas.

A defesa de Fábio Luís reagiu com surpresa às informações sobre a possibilidade de prisão. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou: “Recebi com indignação e perplexidade a notícia. Eu acredito, sinceramente, que tudo não passe de fofoca. Não havia nem sequer justificativa para a PF fazer o pedido de quebra dos sigilos, já que o Fábio havia comunicado ao Supremo a disposição voluntária, espontânea e efetiva de colaborar com as investigações.”

Ele também ressaltou confiança na condução do processo pelo relator no STF. “Além disso, confiamos na integridade e na forma serena e isenta com que o ministro André Mendonça vem conduzindo o inquérito. Temos certeza de que ele vai ser justo e imparcial. Não haveria motivo para justificar uma prisão ou coisa do gênero. Seria mais um excesso, entre os já denunciados, da PF.”

O inquérito permanece sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, e até o momento não há confirmação oficial de qualquer pedido de prisão envolvendo o filho do presidente.