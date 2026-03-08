Monica Bergamo informa que PF discute eventual pedido de prisão de Fábio Luís Lula da Silva
Divergência dentro da Polícia Federal sobre possível solicitação de prisão do filho de Lula aumenta tensão política em Brasília
247 - A Polícia Federal discute internamente a possibilidade de solicitar a prisão de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma investigação que tramita sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo.
Segundo a colunista da Folha de S.Paulo, a discussão ocorre dentro da própria corporação e contribui para elevar a tensão política em Brasília. Como o processo é sigiloso, não há confirmação oficial sobre quais medidas foram solicitadas pelos investigadores no inquérito.
De acordo com a apuração, o ministro do STF André Mendonça autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fábio Luís. No entanto, não é possível saber oficialmente se, além dessas medidas, também foi apresentado um pedido de prisão no processo.
Mesmo sem confirmação formal, a possibilidade de solicitar a detenção do investigado gerou divergências entre delegados da Polícia Federal. Parte dos investigadores que mantêm interlocução com o gabinete de André Mendonça defende a iniciativa.
Outro grupo dentro da corporação se posiciona de forma contrária. Esses delegados argumentam que a prisão de um investigado não pode resultar de uma decisão subjetiva do investigador e deve ser fundamentada em elementos concretos e robustos.
Pela legislação, para que um juiz determine prisão preventiva é necessário demonstrar que o investigado pode estar obstruindo a Justiça, dificultando as investigações ou oferecendo risco de fuga.
Fábio Luís Lula da Silva é investigado por sua suposta ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. O filho do presidente afirma que não possui qualquer relação, direta ou indireta, com fraudes envolvendo descontos ilegais aplicados a aposentados e pensionistas.
A defesa de Fábio Luís reagiu com surpresa às informações sobre a possibilidade de prisão. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou: “Recebi com indignação e perplexidade a notícia. Eu acredito, sinceramente, que tudo não passe de fofoca. Não havia nem sequer justificativa para a PF fazer o pedido de quebra dos sigilos, já que o Fábio havia comunicado ao Supremo a disposição voluntária, espontânea e efetiva de colaborar com as investigações.”
Ele também ressaltou confiança na condução do processo pelo relator no STF. “Além disso, confiamos na integridade e na forma serena e isenta com que o ministro André Mendonça vem conduzindo o inquérito. Temos certeza de que ele vai ser justo e imparcial. Não haveria motivo para justificar uma prisão ou coisa do gênero. Seria mais um excesso, entre os já denunciados, da PF.”
O inquérito permanece sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, e até o momento não há confirmação oficial de qualquer pedido de prisão envolvendo o filho do presidente.