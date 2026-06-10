Moraes autoriza visita de nora e netas a Bolsonaro

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o Jair Bolsonaro (PL) receba a visita de familiares na residência onde cumpre prisão domiciliar. Segundo a decisão, de acordo com a coluna da jornalista Manoela Alcântara, no Metrópoles, o ex-mandatário poderá receber o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sua esposa, Fernanda Bolsonaro, e as filhas do casal. A visita foi autorizada para ocorrer entre 11h e 13h do próximo sábado (13).

Visita seguirá regras impostas pelo STF

Apesar da autorização, Moraes determinou a manutenção de todas as medidas de segurança já estabelecidas para o cumprimento da prisão domiciliar. Os visitantes continuarão submetidos à vistoria prévia realizada pelos agentes responsáveis pela segurança da residência. Além disso, os aparelhos celulares deverão permanecer sob a guarda dos agentes durante todo o período da visita.

Prisão domiciliar termina em junho

Condenado no âmbito do inquérito da trama golpista, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 27 de março. A medida foi concedida por 90 dias para que o ex-mandatário cumpra em casa a pena de 27 anos e 3 meses de prisão enquanto se recupera de problemas de saúde.

O prazo da prisão domiciliar está previsto para terminar em 25 de junho. Após essa data, caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se Bolsonaro retornará à unidade prisional conhecida como Papudinha ou se haverá prorrogação da medida.