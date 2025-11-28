Moraes cita "interações amigáveis" da PMDF com bolsonaristas do 8/1 e vota para condenar cinco réus da corporação

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (28) o julgamento dos sete oficiais que integravam a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal durante os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF e por meio de sessão virtual.

“A PMDF continuou permitindo o acesso de manifestantes ao Congresso Nacional através da Chapelaria que ao perceber a postura passiva das forças policiais avançaram ao salão verde com aceitação da PMDF sinalizando no sentido que os presentes prosseguissem com a invasão. As imagens demonstram ainda que foram realizadas interações positivas e amigáveis entre os policiais e os manifestantes, que se ajoelhavam e agradeciam”, disse Moraes, ao votar para condenar 5 e absolver dois PMs.

São julgados os seguintes oficiais da PMDF:

Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral

Klepter Rosa Gonçalves, subcomandante-geral

Jorge Eduardo Barreto Naime, coronel

Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, coronel

Marcelo Casimiro Vasconcelos, coronel

Flávio Silvestre de Alencar, major

Rafael Pereira Martins, tenente

Moraes votou para absolver Flávio Silvestre de Alencar e Rafael Pereira Martins.