Moraes cita "interações amigáveis" da PMDF com bolsonaristas do 8/1 e vota para condenar cinco réus da corporação
Ministro votou para condenar 5 e absolver dois PMs do 8 de Janeiro
247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (28) o julgamento dos sete oficiais que integravam a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal durante os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF e por meio de sessão virtual.
“A PMDF continuou permitindo o acesso de manifestantes ao Congresso Nacional através da Chapelaria que ao perceber a postura passiva das forças policiais avançaram ao salão verde com aceitação da PMDF sinalizando no sentido que os presentes prosseguissem com a invasão. As imagens demonstram ainda que foram realizadas interações positivas e amigáveis entre os policiais e os manifestantes, que se ajoelhavam e agradeciam”, disse Moraes, ao votar para condenar 5 e absolver dois PMs.
São julgados os seguintes oficiais da PMDF:
- Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral
- Klepter Rosa Gonçalves, subcomandante-geral
- Jorge Eduardo Barreto Naime, coronel
- Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, coronel
- Marcelo Casimiro Vasconcelos, coronel
- Flávio Silvestre de Alencar, major
- Rafael Pereira Martins, tenente
Moraes votou para absolver Flávio Silvestre de Alencar e Rafael Pereira Martins.