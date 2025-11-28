TV 247 logo
      Moraes cita "interações amigáveis" da PMDF com bolsonaristas do 8/1 e vota para condenar cinco réus da corporação

      Ministro votou para condenar 5 e absolver dois PMs do 8 de Janeiro

      Brasília (DF) - 10/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (28) o julgamento dos sete oficiais que integravam a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal durante os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF e por meio de sessão virtual.

      “A PMDF continuou permitindo o acesso de manifestantes ao Congresso Nacional através da Chapelaria que ao perceber a postura passiva das forças policiais avançaram ao salão verde com aceitação da PMDF sinalizando no sentido que os presentes prosseguissem com a invasão. As imagens demonstram ainda que foram realizadas interações positivas e amigáveis entre os policiais e os manifestantes, que se ajoelhavam e agradeciam”, disse Moraes, ao votar para condenar 5 e absolver dois PMs.

      São julgados os seguintes oficiais da PMDF:

      • Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral
      • Klepter Rosa Gonçalves, subcomandante-geral
      • Jorge Eduardo Barreto Naime, coronel
      • Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, coronel
      • Marcelo Casimiro Vasconcelos, coronel
      • Flávio Silvestre de Alencar, major
      • Rafael Pereira Martins, tenente

      Moraes votou para absolver Flávio Silvestre de Alencar e Rafael Pereira Martins.

