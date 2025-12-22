TV 247 logo
      Moraes determina prisão domiciliar de Augusto Heleno

      General da reserva foi condenado a 21 anos por envolvimento na trama golpista

      Augusto Heleno (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

      247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (22) que o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro e condenado a 21 anos pela trama golpista, cumpra a pena em regime domiciliar, informou o jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil. 

      A defesa de Heleno argumentou mais cedo que o ex-general sofre de Mal de Alzheimer. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a prisão domiciliar de Heleno. 

      “O descumprimento da prisão domiciliar humanitária ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará no imediato retorno ao regime fechado”, salientou Moraes na decisão, ao detalhar medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de comunicação por meio de telefone e da utilização de redes sociais.

