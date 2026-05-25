Moraes é notificado por e-mail sobre ação movida por empresas ligadas a Donald Trump nos EUA

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi notificado por e-mail sobre uma ação movida nos Estados Unidos pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media & Technology Group, empresa de mídia ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pelo advogado norte-americano Martin De Luca.

A notificação ocorreu após autorização da Justiça Federal da Flórida, que permitiu o envio eletrônico da citação judicial diante das dificuldades relatadas pelos advogados para realizar o procedimento pelos canais diplomáticos tradicionais.

Em publicação na rede social X, Martin De Luca afirmou que a comunicação ao magistrado brasileiro foi feita “em cumprimento a uma ordem de um tribunal federal dos Estados Unidos”. O advogado anexou à postagem uma cópia da citação emitida pela Corte Federal do Distrito Central da Flórida.

O processo foi apresentado pelas duas empresas com o objetivo de contestar decisões assinadas por Moraes envolvendo a suspensão de contas e bloqueios determinados pelo STF em plataformas digitais. As companhias alegam que as medidas violam princípios constitucionais dos Estados Unidos relacionados à liberdade de expressão.

Com a autorização da Justiça americana, a documentação foi encaminhada diretamente para endereços institucionais vinculados ao gabinete do ministro do STF.

De acordo com os documentos do processo, Moraes terá prazo de 21 dias para responder à ação após o recebimento da notificação. No entanto, a legislação processual americana prevê um prazo ampliado de 60 dias caso o réu seja enquadrado como autoridade vinculada a governo estrangeiro — hipótese que pode ser aplicada ao ministro do Supremo.

A defesa de Moraes poderá sustentar justamente esse entendimento, em razão de sua condição de integrante da mais alta Corte do Judiciário brasileiro.

Até o momento, o STF não se pronunciou oficialmente sobre a notificação enviada pelas empresas americanas.

Em manifestações anteriores, a Corte brasileira afirmou que as decisões proferidas por Alexandre de Moraes seguem a legislação nacional e possuem respaldo jurídico no enfrentamento à desinformação e na responsabilização de plataformas digitais.

As medidas questionadas pelas empresas atingiram perfis de usuários ligados à direita política que são alvo de investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal.

A plataforma Rumble está indisponível no Brasil desde fevereiro de 2025.