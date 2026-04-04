Moraes marca depoimento de Eduardo Bolsonaro no STF

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou para o dia 14 de abril o depoimento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A audiência integra uma ação penal que investiga suposta coação no curso do processo e será realizada por videoconferência.

Segundo a Agência Brasil, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o ano passado e não é obrigado a participar da oitiva. Antes da definição da data, o ministro determinou sua notificação por edital, após tentativas sem sucesso de localizá-lo ou identificar um advogado constituído.

Defesa será feita pela DPU

Diante da ausência de defesa técnica indicada pelo ex-parlamentar, Moraes autorizou que a Defensoria Pública da União (DPU) assuma sua representação no processo. A medida foi adotada para garantir o andamento da ação judicial.

Denúncia foi aceita por unanimidade

A investigação teve origem em denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), aceita por unanimidade pelo STF em novembro do ano passado. O caso apura a atuação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos.

De acordo com a acusação, o ex-deputado teria buscado apoio para a adoção de medidas contra o Brasil, incluindo a imposição de tarifas sobre exportações e a suspensão de vistos de ministros do governo federal e do Supremo.

Mandato foi cassado por faltas

No fim de 2025, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. A decisão seguiu o que determina a Constituição sobre ausências em sessões deliberativas. O ex-parlamentar deixou de comparecer a 56 das 71 sessões realizadas naquele ano, o equivalente a 79% do total, ultrapassando o limite permitido pela legislação.