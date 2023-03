Moro ataca Zanin e é enquadrado por Cappelli

Apoie o 247

247 - Reproduzindo o colunista do jornal O Globo Merval Pereira, o ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil-PR), que prendeu o presidente Lula (PT) para viabilizar a eleição de Jair Bolsonaro (PL) e se tornou seu ministro logo no início do governo, atacou a possível indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Moro, a indicação de Zanin, que foi advogado de Lula, fere o princípio da "impessoalidade".

>>> Zanin no STF representa vitória final sobre Moro, reconhece Merval Pereira

Secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli reagiu à declaração de Moro, escancarando a hipocrisia do ex-juiz. "Impessoalidade é tirar um concorrente da disputa com uma "decisão judicial" para favorecer a eleição do amigo extremista e virar ministro dele no dia seguinte? É cada uma, sinceramente...".

Zanin é visto como o nome mais provável a ser indicado por Lula para ocupar uma cadeira no Supremo e já vem sendo alvo de ataques.

