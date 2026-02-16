Morre João Adolfo Hansen, professor emérito da USP e referência na crítica literária

247 - O crítico literário e professor João Adolfo Hansen, docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), morreu aos 83 anos. Reconhecido por sua produção acadêmica e por sua atuação como intérprete da literatura brasileira, ele construiu uma trajetória marcada por pesquisas fundamentais sobre autores como Guimarães Rosa e Gregório de Matos.

A morte foi divulgada pelo Jornal da USP, em nota publicada na internet. No comunicado, a direção da FFLCH manifestou pesar e solidariedade à família e aos colegas de universidade. “A direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP manifesta imenso pesar e sentimento de solidariedade às e aos familiares, bem como a todas as pessoas da nossa comunidade que conviveram com o querido colega”, afirmou a publicação.

Nascido em 1942, Hansen formou-se em letras anglo-germânicas pela PUC-Campinas, em 1964. Mais tarde, aprofundou sua formação na própria USP, onde se tornou mestre em literatura brasileira pela FFLCH, com uma tese dedicada ao romance “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. Também pela USP, concluiu o doutorado em literatura brasileira com uma dissertação voltada à obra do poeta barroco Gregório de Matos.

Ao longo de décadas, o professor consolidou-se como uma das vozes mais influentes no estudo da literatura nacional, atuando especialmente em pesquisas sobre a tradição literária brasileira e seus principais movimentos históricos. Além da produção acadêmica, Hansen publicou textos críticos e resenhas literárias, contribuindo para o debate público sobre literatura no Brasil.

Sua obra também foi reconhecida por importantes prêmios. Em 1990, venceu o Prêmio Jabuti com o livro “A Sátira e o Engenho. Gregório de Matos e a Bahia do Século XVII”, trabalho derivado de sua tese de doutorado. Também recebeu o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) por “Gregório de Matos (5 volumes)”.

Nos últimos anos, Hansen atuava como professor titular aposentado da FFLCH e havia recebido o título de professor emérito, reconhecimento concedido a docentes com contribuição considerada excepcional para a universidade.

O velório será realizado na terça-feira (17), a partir das 10h, no salão nobre do prédio de administração da FFLCH, na USP. A cremação ocorrerá na quarta-feira (18), no Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.